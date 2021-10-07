Европарламент выступил против использования систем массового распознавания лиц

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. По мнению депутатов, такая слежка угрожает правам и свободам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

В частности, за соответствующую резолюцию проголосовали 377 депутатов, 248 - против, а 62 - воздержались.

"Использование приложений искусственного интеллекта должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность значительно повлиять на жизнь людей. В частности, любое широкое применение для целей массовой слежки следует считать непропорциональной мерой", - говорится в резолюции.

Согласно резолюции, объектом слежки в ЕС могут быть лишь те лица, которых подозревают в преступлении.

"Государственные органы также должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом", - указано в документе.

Кроме этого, депутаты Европарламента также призвали запретить:

использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система искусственного интеллекта американского стартапа Clearview, которую уже используют стражи порядка в некоторых странах;

системы прогнозирования правонарушений, основанные на поведенческих данных.

Также в резолюции указано, что системы идентификации на основе искусственного интеллекта чаще неверно идентифицируют этнические меньшинства, ЛГБТ, пожилых людей и женщин.

