Европарламент не возобновит работу в Страсбурге до марта

Фото: флаги ЕС (facebook.comeucouncil)

Европейский парламент не планирует возобновлять свою работу до марта из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в проекте решения, которое будет принято сегодня президентом ЕП Давидом Сассоли.

Об этом сообщает Politico.

"Частично заседания в январе и феврале 2021 года пройдут в Брюсселе. Парламенту опасно собираться в соответствии с обычными процедурами", - говорится в проекте решения.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывал разочарование решениями Сассоли отменить многочисленные пленарные заседания, однако Сассоли уверял, что для защиты здоровья членов Европарламента и персонала и содействия ограничению распространения коронавируса путешествия должны быть сведены к минимуму".

По словам президента ЕП, теперь нужно ввести режим дистанционного участия для сессий" и других встреч.

Напомним, ранее Сассоли заявил, что в Европарламенте зарегистрировали сотни случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил после жалоб о суточных выплатах депутатам парламента ЕС.

Также РБК-Украина писало, что Сассоли и сам ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Европарламент рассмотрит соглашение с Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit в марте.