Европа должна сыграть основную роль в послевоенном восстановлении украинской энергетики, - Копач

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего директора секретариата европейского Энергетического сообщества Янеза Копача на сайте Atlantic Council.

"Российское вторжение в Украину продолжается уже второй месяц, и не видно конца с того, что уже широко признано крупнейшим европейским конфликтом со времен Второй мировой войны. Однако важно, чтобы Европейский Союз уже начал готовиться к своей роли ключевого институционального сторонника послевоенного восстановления Украины", - заявил Копач.

По его словам, восстановление требует комплексного подхода, который выходит далеко за рамки финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры и разрушенных городов Украины.

"Финансирование восстановления Украины - моральный долг Запада. Украинцы борются за свою свободу, а также за наши ценности и нашу безопасность. Кроме того, многие европейские страны заработали много денег, ведя дела с Россией, и не хотят разрывать свои связи с Москвой, несмотря на эскалацию агрессии путинского режима в отношении Украины в годы, предшествовавшие нынешнему вторжению. Поддержка послевоенной Украины является логичной платой за это раннее сотрудничество Кремля", - подчеркнул Копач.

Копач считает, что существующий в Украине Фонд энергоэффективности может сыграть большую роль в создании правильной институциональной основы для послевоенного восстановления Украины энергетического сектора.