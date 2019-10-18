Еврооптимисты призвали депутатов запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еврооптимисты отмечают, что импорт из РФ может привести к отмене санкций

Верховная рада должна отменить свое решение относительно импорта электроэнергии из России и Беларуси из-за угрозы евроинтеграции Украины и отмены международных санкций против РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление объединения Еврооптимистов, размещенное на их странице в Facebook.

Объединение Еврооптимистов отмечает, что импорт электроэнергии из РФ и стран СНГ в Украину несет в себе ряд экономических, политических и рисков и рисков, связанных с безопасностью. В частности, нарушает обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

"Нарушения евроинтеграционных обязательств Украины в части энергетики, а именно, Интеграция объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) в общеевропейскую энергосистему ENTSOE предусмотрена Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС. Прямые двусторонние договоры с РФ будут тормозить процесс отсоединения от РФ и Беларуси и интеграции с рынками ЕС. Более того, перед внесением соответствующих изменений в закон, должны были пройти консультации с ЕС", - говорится в заявлении.

Еврооптимисты отмечают, что импорт из РФ может привести к отмене международных санкций против страны-агрессора. "Решение закупать электроэнергию в РФ по заниженным ценам у лиц, которые находятся под действием санкций США, может стать основанием для ослабления или отмены санкций в отношении РФ", - отмечается в заявлении.

Также они обращают внимание на угрозу энергетической безопасности Украины, если мы не отделимся от сети РФ и Беларуси.

"Еврооптимисты призывают ВРУ отменить решение относительно импорта электроэнергии из РФ как такое, что носит в себе угрозы энергетической безопасности государства, подрывает доверие стран-партнеров и ЕС", - отмечается в заявлении.

Фото: facebook.com/EuroOptimists

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Украина с 2015 года не импортировала электроэнергию из РФ. 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 мВт.

Ранее народный депутат Украины, экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. И подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.