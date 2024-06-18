Єврокубковий дебютант переманив лідера "Дніпра-1"

Кандидат у збірну України Олексій Гуцуляк змінив "Дніпро-1" на житомирське "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

26-річний українець поповнив лави "вовчої зграї". Вінгер став другим літнім новачком житомирян після македонця Дімітара Трайкова.

Гуцуляк підписав із "Поліссям" контракт на 2 роки. Трансфер коштував "поліським вовкам" орієнтовно 600 тисяч євро. У лавах "Дніпра-1" новачок п'ятої команди УПЛ провів три сезони поспіль.

Уродженець Красилова Гуцуляк – вихованець львівських "Карпат". На рівні Прем'єр-ліги він дебютував у сезоні 2016/17. Півроку провів у структурі іспанського "Вільярреала", а в 2020-2021 рр. захищав кольори чернігівської "Десни".

"Полісся" в міжсезоння-2024

Житомиряни завершили дебютний сезон у Прем'єр-лізі на 5-й сходинці. Влітку команда стартуватиме в кваліфікації Ліги конференцій.

Наприкінці травня новим головним тренером "Полісся" став Імад Ашур. Раніше в. о. спортивного директора клубу став Даріо Друді. Перед новим сезоном "поліські вовки" відмовилися від послуг воротарів Бойка та Поспєлова, оборонців Шабанова та Кравця.

16 червня "Полісся" вийшло з відпустки. Футболістам першої команди презентували нового керманича, а також роздали екіпірування з оновленою символікою "поліських вовків".