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Еврокомиссия разрешила экспорт овощей и фруктов из Украины

Новости » Экономика    05.09.2019 - 17:05
Еврокомиссия разрешила экспорт овощей и фруктов из Украины
Иллюстративное фото (forumdaily.com)

Украина сможет поставлять овощи и фрукты на европейский рынок

Европейская комиссия включила Украину в список стран, которые могут поставлять фрукты и овощи в Евросоюз в соответствии с новыми требованиями безопасности продукции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Еврокомиссии.

При этом, экс-глава Минагрополитики Ольга Трофимцева сообщила, что для того, чтобы экспортировать овощи и фрукты, украинский производитель должен обратиться в Госпродпотребслужбу для получения подтверждения, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Трофимцева отметила, что Минагрополитики не раз предупреждало украинских экспортеров об изменении требований ЕС.

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что импорт запрещенных директивой ЕС овощей и фруктов из стран, которые не являются членами Европейского союза вскоре будет разрешен. Отмечается, что Госпродпотребслужба в августе направила Европейскую Комиссию запрос о признании Украины страной, свободной от вредных карантинных организмов, указанных в Директиве ЕС 2019/523.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 сентября 2019 импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груш из Украины и других стран, не входящих в ЕС. В ассоциации отметили, что украинские экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить разрешение на ввоз своей продукции.

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