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Єврокомісія вирішила виділити 1,4 млрд євро польським фермерам

Четвер 29 лютого 2024 16:28
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Єврокомісія вирішила виділити 1,4 млрд євро польським фермерам Архівне фото: Єврокомісія вирішила виділити 1,4 млрд євро польським фермерам (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Євросоюзі ухвалили правові акти, які дозволять передати Польщі на підтримку її фермерів 1,4 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію.

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкриють Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 мільярдів євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці дії пов'язані з реформами верховенства права, які ухвалила Польща, а також із нещодавніми та негайними кроками, які вона здійснила для вирішення основних завдань зі зміцнення незалежності судової системи.

Підтримка польських фермерів

У Єврокомісії уточнили, що платіжний запит Польщі також охоплює важливі кроки в реалізації 25 амбітних реформ і п'яти ключових інвестицій.

"Ці заходи спрямовані на підвищення стійкості та конкурентоспроможності економіки країни, просування зеленої енергетики та переходу до цифрових технологій, а також підтримку охорони здоров'я та екологічно чистої мобільності", - заявили в ЄК.

Також Єврокомісія надасть Польщі 1,4 млрд євро на інвестиції в сільськогосподарський сектор. Це стосуватиметься підтримки тисячі фермерів і рибалок, а також самого сектору для допомоги в розширенні та модернізації свого виробництва і виходу на нові ринки.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно.

Крім того, польські фермери також заявляли, що блокуватимуть кордон з Німеччиною.

Вчора прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.

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