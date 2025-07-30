Євро по 55 гривень? Аналітики КИТ Group проаналізували можливі сценарії і назвали імовірні курси

Залежно від макроекономічної ситуації в ЄС і США та дій їхніх монетарних регуляторів курс євро в Україні за різних сценаріїв розвитку подій може знизитися до позначки 43 UAH/EUR чи зрости до 55 UAH/EUR.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний блог КИТ Group , одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют

Експерти розглянули три сценарії розвитку подій на валютному ринку - від зміцнення євро до його падіння. У кожному з них описано ключові тригери, ймовірні курси та сигнали, на які можуть орієнтуватися бізнес, інвестори та громадяни.

На валютному ринку України зростає інтерес до євро як до активу з власною динамікою та непередбачуваними коливаннями. Як зазначають аналітики КИТ Group, ще донедавна курс євро здебільшого просто дублював доларовий тренд, однак нині ситуація кардинально змінилася.

"Сьогодні євро - на роздоріжжі. У нього з’явилася власна динаміка, своя геополітична роль, своє коло симпатиків і разом із цим - власний набір ризиків", - ідеться в блозі КИТ Group.

Аналітики попереджують: зараз немає єдиного сценарію розвитку подій, але кожен із трьох базових варіантів має свої чіткі сигнали. Їхнє вчасне зчитування може допомогти українцям ухвалювати обґрунтовані рішення щодо купівлі, продажу або збереження позицій у євро.

В одному зі сценаріїв імовірне різке подальше зміцнення євро: у разі якщо Федеральна резервна система США почне агресивно знижувати ставку, а Євроцентробанк залишиться у так званій яструбиній позиції, обережно натякаючи, що пауза в циклі зниження - надовго. На фоні політичної турбулентності у США та пошуку інвесторами більш захищених активів євро може перетворитися на safe haven і значно зрости в ціні.

"Пара EUR/USD легко злітає за позначку 1,30, а в Україні курс євро стрибає до нового рекордного рівня - 55", - прогнозують аналітики КИТ Group курс євро відносно гривні за такого сценарію.

Існує і протилежний сценарій - різке послаблення євро, якщо економіка ЄС демонструватиме слабкість, а ЄЦБ буде змушений знижувати ставки, щоб уникнути рецесії. У такому разі капітали повертатимуться до долара.

"Пара EUR/USD котиться до 1,05 і нижче, а в Україні курс провалюється до позначки 43-44 грн", - йдеться в аналітичному огляді.

Третій сценарій - помірна стабілізація, яку експерти вважають найімовірнішою, коли обидва валютні центри (США та ЄС) діятимуть синхронно, макроекономічні показники будуть помірно стабільними, а ринки — передбачуваними.

За такого сценарію "пара EUR/USD коливається в межах 1,07-1,10, а в Україні курс "кидає якір" поруч із позначками 45-46,5 грн".

Цей сценарій створює умови для валютної рівноваги: євро не демонструє ані прориву, ані обвалу, залишаючись гнучким інструментом для заощаджень, спекуляцій або диверсифікації.

"Перед будь-яким макротрендом ринок подає сигнали. Не завжди тривожні, але точно важливі. Достатньо лише навчитися їх читати", - підсумовують у КИТ Group.

Особливу увагу аналітики приділили довгостроковим чинникам невизначеності, серед яких - конкуренція між доларом і євро за статус глобальної резервної валюти. У першому кварталі 2025 року частка євро в міжнародних резервах зросла до 20,1%, що свідчить про потенціал для зміцнення позицій валюти ЄС у глобальній фінансовій архітектурі.

"Але якщо тренд на посилення євро збережеться, він може стати центром нової валютної екосистеми - з цифровим євро, розвитком стейблкоїнів на його основі…, новими каналами розрахунків", - зазначають у КИТ Group.

У блозі наголошується: зараз ключами до ефективної валютної стратегії стали багатосценарне планування, уважне відстежування глобальних індикаторів і критичне мислення.