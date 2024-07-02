ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євро-2024: повний розклад матчів 2 липня

Мюнхен, Вівторок 02 липня 2024 07:50
UA EN RU
Євро-2024: повний розклад матчів 2 липня Фото: "Помаранчеві" спробують повернутися на переможний шлях (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 року завершиться у вівторок двома поєдинками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Останні чвертьфіналісти Євро-2024 визначаться у Мюнхені та Лейпцизі. Поєдинки заплановані на 19:00 та 22:00 за київським часом відповідно.

Збірна Румунії у статусі переможця групи E зустрінеться з третьою командою квартету D – Нідерландами. Обидві команди на груповому етапі спробували на смак усі можливі підсумки, маючи по одній перемозі, нічиї та поразці. На чемпіонатах Європи турнірні шляхи команд востаннє перетиналися в 2008 році, коли сильнішими виявилися "помаранчеві".

У другому поєдинку збірна Австрії зустрінеться з національною командою Туреччини. Підопічні Ральфа Рангніка сенсаційно тріумфували в групі D, залишивши позаду Францію і Нідерланди. Натомість турецька збірна прогнозовано фінішувала другою після Португалії у квартеті F. Команда Вінченцо Монтелли здобула дві перемоги, але вкрай дошкульно програла піренейцям (0:3).

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння австрійців із турками буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо).

Перелік матчів неділі в 1/8 фіналу Євро-2024:

  • Румунія – Нідерланди, 19:00
  • Австрія – Туреччина, 22:00

До слова, напередодні Франція мінімально здолала збірну Бельгії в 1/8 фіналу Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024
NEWS
Бій у Сумській області. Наразі незрозуміло, чи буде новий наступ росіян: карти ISW
Бій у Сумській області. Наразі незрозуміло, чи буде новий наступ росіян: карти ISW
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує