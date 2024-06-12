Євро-2024: міста і стадіони футбольного чемпіонату

Чемпіонат Європи розпочнеться 14 червня поєдинком між збірними Німеччини та Шотландії. Триватиме турнір цілий місяць – до 14 липня.

Організатори змагань обрали 10 німецьких міст для проведення Євро-2024. Матчі європейської першості приймуть 10 стадіонів. Функціонери тимчасово перейменували низку арен, адже Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив використання спонсорських назв на час чемпіонату Європи.

Матч-відкриття Євро-2024 прийме "Фусбаль Арена Мюнхен" у столиці землі Баварія. Натомість фінал відбудеться на "Олімпіаштадіоні" в Берліні. Тим часом збірна України проведе поєдинки групового етапу першості в тому ж Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті.

"Олімпіаштадіон" (Берлін)

Культова арена була збудована ще перед Олімпійськими іграми-1936. З тих пір стадіон двічі модернізували перед двома чемпіонатами світу (1974, 2006). Окрім фіналу Мундіалю-2006, "Олімпіаштадіон" був ареною фіналу Ліги чемпіонів та інших змагань. Упродовж року тут хазяйнує берлінська "Герта", а власником стадіону залишається уряд столиці.

"BVB Штадіон Дортмунд" (Дортмунд)

Досвідчені вболівальника знають домашню арену дортмундської "Боруссії" під назвою "Вестфаленштадіон". І жодні спонсорські угоди "джмелів" цього змінити не можуть. Стадіон збудували на початку 70-х і з того часу кілька разів реконструювали. Арена приймала і ЧС-1974, і ЧС-2006. Цьогоріч клубний стадіон прийме 6 матчів, зокрема і півфінал.

Фото: "Олімпіаштадіон" і "BVB Штадіон Дортмунд" (en.wikipedia.org)

"Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф)

Збільшення кількості учасників Євро-2024 було доречним для Дюссельдорфа. Столицю землі Північний Рейн-Вестфалія оминув Мундіаль-2006, хоча на місці застарілого "Рейнштадіону" вже був збудований нинішній стадіон. 46-тисячна арена належать магістрату, а головним оператором стадіону залишається місцева "Фортуна" з Другої Бундесліги. Збірна України тут зустрінеться зі Словаччиною.

"Фолькспаркштадіон" (Гамбург)

Арена в портовому місті добре знайома українським фанатам. Саме тут домашні матчі в єврокубках у минулому сезоні грав донецький "Шахтар". Місцеві на цьому стадіоні бачили поєдинки і двох чемпіонатів світу, і Євро-1988. Поки найгучнішою вивіскою прийдешнього турніру тут видається поєдинок збірних Польщі та Нідерландів. Щоправда, чвертьфінальна пара зможе їх перебити.

"Арена АуфШальке" (Гельзенкірхен)

Збудований наприкінці 90-х домашній стадіон "Шальке" вдруге після ЧС-2006 прийматиме великий турнір. Тут зіграють, можливо, ключовий матч групи B Євро-2024 між збірними Іспанії та Італії. Потенційно завітати до промислового міста може й Україна. Якщо "синьо-жовті" стануть третіми в групі та вийдуть в плей-офф, то поєдинок 1/8 фіналу ймовірно зіграють в Гельзенкірхені.

"Кьольн Стедіум" (Кьольн)

А ось тут українські футболісти вже бували. Збірна СРСР із Валерієм Лобановським на чолі та з понад десятком виконавців із київського "Динамо" та "Дніпра" здолала Нідерланди на старті Євро-1988. Натомість збірна України в череві "РайнЕнергіШтадіона" здолала Швейцарію в легендарній серії пенальті імені Олександра Шовковського на ЧС-2006. Стеля арени цьогоріч – матч 1/8 фіналу.

Фото: "Дюссельдорф Арена", "Фолькспаркштадіон", "Арена АуфШальке" та "Кьольн Стедіум" (en.wikipedia.org)

"Лейпциг Стедіум" (Лейпциг)

Ще одна знакова арена для вітчизняного футболу. Саме тут Україна дебютувала на чемпіонатах світу в 2006-му, отримавши "холодний душ" від збірної Іспанії (0:4). На Євро-2024 поки головною принадаю стадіону РБ "Лейпциг" стане протистояння Нідерландів і Франції на груповому етапі. І не варто забувати, що цей стадіон – єдиний східнонімецький на турнірі.

"Фусбаль Арена Мюнхен" (Мюнхен)

Домашній стадіон мюнхенської "Баварії" став другим за важливістю в Німеччині. Тут відбудеться матч-відкриття та один із півфіналів. Значущий він і для збірної України. Саме тут підопічні Сергія Реброва стартуватимуть на чемпіонаті Європи проти Румунії 17 червня. Якщо ж "синьо-жовті" виграють групу E турніру, то повернуться в Мюнхен на поєдинок 1/8 фіналу.

"Франкфурт Арена" (Франкфурт-на-Майні)

Черговий стадіон із історією. Тут грали матчі ЧС-1974, Євро-1988, Мундіалю-2006 та дали сотню концертів поп-ідоли. Майже 50-тисячна арена цьогоріч прийме п'ять поєдинків. Зокрема, один із матчів групового етапу тут гратиме збірна Німеччини – проти Швейцарії. А домашнім стадіон стане для збірної Словаччини, яка тут виступить мінімум двічі.

"Штутгарт Арена" (Штутгарт)

Стадіон у серці німецького автопрому бачив чимало. Зокрема, й звитяги "українізованої" радянської збірної на пам'ятному Євро-1988. Команда Валерія Лобановського тут переграла Італію з голами Геннадія Литовченка та Олега Протасова. А на ЧС-2006 німецька збірна на місцевій арені завоювала бронзові нагороди в протистоянні з Португалією. На Євро-2024 збірна України в Штутгарті завершуватиме груповий етап поєдинком проти Бельгії.

Фото: "Лейпциг Стедіум", "Фусбаль Арена Мюнхен", "Франкфурт Арена" і "Штутгарт Арена" (en.wikipedia.org)