Для евакуації та ремонту техніки: 157 ОМБр отримала нову допомогу від "Сталевого фронту"

Військові 157 ОМБр отримали від ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" сідельний тягач Volvo, автомобільний кран та спеціалізований причіп. Ця техніка необхідна для важких перевезень, вантажопідіймальних робіт та забезпечення ремонту військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ініціативи "Сталевий фронт".

Характеристики переданої спецтехніки

Для механізованих підрозділів важливо не лише отримувати бойові машини, а й відновлювати їх після інтенсивної експлуатації чи пошкоджень. Доставка до ремонтних підрозділів, демонтаж габаритних агрегатів та транспортування потребують спеціалізованого транспорту.

Переданий військовим тягач Volvo FH16 750 має двигун потужністю 750 кінських сил та колісну формулу 8×4. Його розраховано на роботу з важкими вантажами у складі автопоїзда. У зв'язці з причепом його використовуватимуть для перевезення великогабаритної та несамохідної техніки, а також інженерного обладнання.

Другим елементом допомоги став автомобільний кран FAUN RTF 40-3 із максимальною вантажопідйомністю до 40 тонн і телескопічною стрілою завдовжки до 30 метрів.

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Він може виконувати вантажно-розвантажувальні та монтажні роботи, зокрема допомагати піднімати важкі вузли й агрегати під час ремонту техніки. Фактична допустима маса вантажу залежить від вильоту стріли та умов роботи.

Разом тягач і кран розширюють технічні можливості бригади: один забезпечує транспортування важких вантажів, другий – їх піднімання та переміщення під час обслуговування.

До цієї партії допомоги також увійшов спеціалізований причіп Istrail Maskintrailer вартістю понад 2,4 млн грн. Загальна вартість тягача, крана та причепа становить понад 10,4 млн грн.

"Коли важка машина виходить з ладу або отримує пошкодження, її потрібно доставити до місця ремонту, а потім працювати з агрегатами, які неможливо переміщувати вручну. Для цього потрібні і тягач, і кран. Власна спеціалізована техніка допомагає нам краще планувати перевезення й ремонтні роботи та швидше повертати машини до експлуатації", – пояснив представник 157 ОМБр.

Системна підтримка 157 ОМБр

157 ОМБр системно отримує допомогу від "Сталевого фронту". У травні 2025 року бригаді передавали тягач із напівпричепом-тралом для вантажів до 68 тонн, дві 12-тонні вантажівки, пікапи та мікроавтобуси. Ці машини призначалися для військової логістики й транспортування техніки.

У липні 2026 року військові отримали чергову партію на понад 4,4 млн грн: автомобілі, квадроцикли, 50 терміналів Starlink Mini та обладнання для навчальних симуляцій.

А 5 жовтня стало відомо про передачу ще семи квадроциклів і чотирьох мобільних лазень, які забезпечують мобільність підрозділів та побутові потреби особового складу.



Загалом від початку співпраці 157-ма ОМБр отримала від "Сталевого фронту Ріната Ахметова" допомогу на 234 млн грн. Із цієї суми 76,6 млн грн припадає на 2026 рік. Допомога охоплює транспорт, засоби зв’язку, обладнання для військових завдань, ремонту та забезпечення побуту.