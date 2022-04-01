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Эвакуация из Мариуполя. В Запорожье направляется колонна с 2 тысячами человек

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Запорожская область, Пятница 01 апреля 2022 12:36
Эвакуация из Мариуполя. В Запорожье направляется колонна с 2 тысячами человек Фото: в Запорожье направляется эвакуационная колонна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня продолжается эвакуация мирных жителей из города Мариуполь. Из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна из автобусов и легковых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

В Запорожье направляется 42 автобуса, к которым присоединилось много частного транспорта. Колонну сопровождают машины Красного Креста и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из Мариуполя удалось эвакуировать около 2 тысяч человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Запорожье эвакуировали 1458 человек, из них 600 - жители Мариуполя.

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