Эвакуация из Мариуполя. В Запорожье направляется колонна с 2 тысячами человек
Фото: в Запорожье направляется эвакуационная колонна (Getty Images)
Сегодня продолжается эвакуация мирных жителей из города Мариуполь. Из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна из автобусов и легковых автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
В Запорожье направляется 42 автобуса, к которым присоединилось много частного транспорта. Колонну сопровождают машины Красного Креста и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что из Мариуполя удалось эвакуировать около 2 тысяч человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Запорожье эвакуировали 1458 человек, из них 600 - жители Мариуполя.
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