ЕВА требует доработать методику по РАБ-тарифам от НКРЭКУ

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В ассоциации убеждены, обсуждение реформы и согласования должны проводиться при условии обеспечения полноценного публичного обсуждения документов

В Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) требуют от НКРЭКУ доработать предложенный механизм стимулирующего тарифообразования. Об этом Ассоциация повторно сообщила регулятору в официальном письме после повторного объявления регулятора о рассмотрении методологии в период карантина, передает РБК-Украина.

В частности, ассоциация призвала регулятора начать публичное обсуждение темы, в частности с представителями комитета Ассоциации, после завершения карантинно-ограничительных мероприятий, чтобы все заинтересованные могли принять участие в заседании и внести предложения.

ЕВА в письме отметила, что "методика нуждается в глубокой доработке, поскольку текущая редакция может привести к негативным последствиям и не будет способствовать проведению реформы".

В ЕВА уверены в условиях введенного в стране режима чрезвычайной ситуации не возможно провести обстоятельное публичное обсуждение. Кроме того, Регулятор не создал условий для качественного дистанционного участия в заседаниях.

"Следя за заседаниями НКРЭКУ онлайн, члены комитета Ассоциации обращают Ваше внимание на то, что полноценное обсуждение онлайн фактически невозможно, поскольку трансляция, к сожалению, происходит с перебоями связи", - подчеркнули в ассоциации.

Обсуждение реформы и согласования должны проводиться при условии обеспечения полноценного публичного обсуждения документов, учета и согласования между собой позиций всех участников рынка и государственных органов.

"Зато, обеспечение проведения вышеуказанных мероприятий значительно усложняется при условиях введенного режима чрезвычайной ситуации в стране", - подчеркивается в обращении.

7 апреля ЕВА уже обращалась к регулятору с просьбой перенести любые активные действия относительно внедрения стимулирующего регулирования на время после карантина, поскольку сейчас все усилия компании направлены на преодоление последствий эпидемии Covid-19. Но НКРЭКУ повторно вынесла вопрос на рассмотрение 22 апреля, о чем сообщила на своем сайте.

Напомним, Союз ОСР обратилась к НКРЭКУ с просьбой не проводить рассмотрение вопроса о стимулирующем тарифообразовании 22 апреля, поскольку это нарушает постановление НКРЭКУ № 866 от 30 июня 2017 года, что гарантирует возможность беспрепятственного публичного обсуждения проектов решений регулятора.