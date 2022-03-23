EUMETSAT не будет делиться метеорологическими данными с Россией

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) приостановила сотрудничество с Россией и не будет делиться с ней метеорологическими данными. Так, организация присоединилась к другим западным погодным агентствам, которые ограничили обмен информацией после вторжения РФ в Украину.

Перед этим США и другие страны-союзники предупредили EUMETSAT, что Кремль может планировать применение химического или биологического оружия в Украине, и мгновенные метеорологические данные могут быть использованы для атаки.

Сначала в EUMETSAT (межправительственная организация, базирующаяся в Германии), заявили, что продолжает предоставлять организациям в РФ данные, но теперь передумали.

Так, организация сообщила журналистам, что специальный совет государств-членов собрался во вторник утром и принял решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством РФ, включая весь обмен данными и обучение. Представитель EUMETSAT отказался сообщить, чем было вызвано это решение.

EUMETSAT управляет технической инфраструктурой, которая позволяет распространять данные из многочисленных спутниковых каналов.

До решения, принятого во вторник, в организации заявили, что прекратили отправлять данные со спутников ЕС в Россию и Беларусь по указанию Европейской комиссии, но продолжали передавать информацию с других европейских спутников в эти две страны, а также метеорологические наблюдения по всему миру.