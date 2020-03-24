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На этой неделе Украина перейдет на летнее время

Новости » Общество     24.03.2020 - 11:55
На этой неделе Украина перейдет на летнее время
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Стрелки переводятся в последнее воскресенье месяца

В воскресенье, 29 марта 2020 года, в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед. Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Какая отмечают в министерстве, летнее время вводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Постановление учитывает порядок исчисления времени, действующий в странах Европы с 1996 года.

Согласно постановлению, на территории Украины установлен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий. В связи с тем, что 8 марта, когда отмечается Международный женский день, приходится на воскресенье, дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

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