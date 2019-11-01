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В этом году "Волыньгаз" уже заменил около 6 тыс. счетчиков газа

Новости » Энергетика     01.11.2019 - 15:17
В этом году "Волыньгаз" уже заменил около 6 тыс. счетчиков газа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала года компания потратила на закупку бесплатных счетчиков и комплектующего оборудования для них около 5,5 млн гривен

В этом году АО "Волиньгаз" направит 9,7 млн гривен на приобретение и замену непригодных счетчиков газа для волынян. Это треть всех инвестиций в газовые сети области. По состоянию на конец октября заменены индивидуальные счетчики в 6,2 тыс. домохозяйств области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала года АО "Волиньгаз" потратило на закупку бесплатных счетчиков и комплектующего оборудования для них около 5,5 млн гривен. За эти средства для более 6 тыс. волынских семей были бесплатно заменены приборы учета газа. В общем на замену индивидуальных счетчиков в этом году будет направлено 9,7 млн гривен.

Еще 14,45 млн гривен, по словам пресс-службы, направлено на ремонт газовых сетей и замену объектов газоснабжения. Средства потраченны на замену оборудования 54 газорегуляторных пунктов (ГРП), проведен капитальный ремонт 35 средств электрохимической защиты газопроводов и 8 зданий газорегуляторных пунктов, заменено 27 задвижек на газопроводах. Все эти меры направлены на обеспечение бесперебойности и безаварийности газоснабжения.

В этом году &quot;Волыньгаз&quot; уже заменил около 6 тыс. счетчиков газа

В пресс-службе также отметили, что из-за падения объемов транспортировки природного газа на 15,4%, компания испытывает нехватку средств для инвестиций в газовые сети.

"Нам все же удалось осуществить значительный объем работ, чтобы обеспечить бесперебойность и безаварийность газоснабжения. Однако, инвестиционных средств не хватает на модернизацию запорно-регулирующего оборудования ГРП, ШРП, замену домовых регуляторов давления газа, запорной арматуры на распределительных газопроводах, обновление парка транспортных средств, оборудования. Уже не первый год откладываем мероприятия по модернизации лаборатории, приобретение спецавтотранспорта, переносим закупку компьютерной техники, современного сварочного оборудования", – рассказывает технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

В этом году &quot;Волыньгаз&quot; уже заменил около 6 тыс. счетчиков газа

По словам пресс-службы, подготовку к отопительному сезону 2019-2020 и все работы по ремонту газовых сетей компании приходилось проводить в условиях самого низкого уровня финансирования за все годы.

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