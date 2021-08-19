В этом году начнется ремонт участка трассы Р-42, ведущего к Сорочинской ярмарке
В этом году в рамках программы президента "Большая стройка" стартует ремонт расположенной в Полтавской области трассы Р-42 Лубны - Миргород - Опошня в пределах Лубенского района. Сейчас продолжаются тендерные процедуры на определение подрядной организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
Общая протяженность автодороги Р-42 Лубны - Миргород - Опошня - 121,9 км. Она соединяет три области - Полтавскую, Сумскую и Харьковскую, и районы области для подъезда к санаторно-курортным зонам и источникам минеральных вод. В течение последних трех лет эту трассу обновили почти на 65 км.
Кроме этого, Р-42 ведет в село Большие Сорочинцы, где ежегодно проходит Национальная Сорочинская ярмарка. Ярмарка этого года стартовала во вторник, 17 августа.
"Ежесуточно по дороге Р-42 движется около 6000 транспортных средств. В период проведения Сорочинской ярмарки эта цифра увеличивается вдвое", - рассказали в "Укравтодоре".
Напомним, раньше заместитель председателя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году планируется построить, реконструировать и отремонтировать 4500 км и 2000 км местных дорог.