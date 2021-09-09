Не в этом году. Малюська рассказал, когда будут результаты слушаний в ЕСПЧ по Донбассу

Результаты слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по Донбассу следует ожидать не раньше следующего года. При этом сами заседания ожидаются интересными, поскольку Россия попытается применить пропагандистские методы.

По его словам, в ноябре текущего года в ЕСПЧ заслушают дела, которые касаются Донбасса. "Мы ожидаем и интересных слушаний, и интересного результата - по результатам этих слушаний. Но это уже произойдет не в этом году", - уточнил министр.

Малюська считает, что результат слушаний в ЕСПЧ следует ожидать в 2022 году. "Сами слушания будут тоже интересными. Потому что Россия, понимая тот негативный имидж, который она раз за разом получает в международных судах, попытается применить свой стандартный пропагандистский метод", - добавил он.