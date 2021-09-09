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Не в этом году. Малюська рассказал, когда будут результаты слушаний в ЕСПЧ по Донбассу

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 20:02
Не в этом году. Малюська рассказал, когда будут результаты слушаний в ЕСПЧ по Донбассу Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Результаты слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по Донбассу следует ожидать не раньше следующего года. При этом сами заседания ожидаются интересными, поскольку Россия попытается применить пропагандистские методы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи "24 каналу".

По его словам, в ноябре текущего года в ЕСПЧ заслушают дела, которые касаются Донбасса. "Мы ожидаем и интересных слушаний, и интересного результата - по результатам этих слушаний. Но это уже произойдет не в этом году", - уточнил министр.

Малюська считает, что результат слушаний в ЕСПЧ следует ожидать в 2022 году. "Сами слушания будут тоже интересными. Потому что Россия, понимая тот негативный имидж, который она раз за разом получает в международных судах, попытается применить свой стандартный пропагандистский метод", - добавил он.

Напомним, в ноябре в ЕСПЧ начнутся слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ.

Отметим, в мае Нидерланды подали еще один иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17.

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Донбасс ЕСПЧ Министерство юстиции Украины
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