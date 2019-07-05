В этом году в Харьковской области проведут ремонтные работы на около 100 дорогах, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Светличная отметила, что работы должны быть проведены вовремя и качественно

Руководительница Харьковской области Юлия Светличная посетила Первомайский и Лозовской районы, где пообщалась с местными общинами и заслушала доклады о выполненных ремонтных работах руководителей дорожных служб региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Светличная акцентировала на том, что работы должны быть проведены вовремя и качественно.

"Предупредили "Укравтодор", что нужно эффективно и качественно использовать средства на ремонт дороги. Следить за качеством строительных материалов, и качеством асфальта, который кладется на дороги. Еще раз предупреждаю - чтобы ни одна копейка не была украдена, чтобы даже мысль такая ни у кого не появилась", - сказала Светличная.

Как отмечают в ОГА, дорога Харьков - Мерефа - Лозовая - Павлоград - одна из самых разрушенных в области.

"Люди много лет ждали ее ремонта. Есть действительно ряд проблемных вопросов - как производственного, так и финансового характера. Решать их помогают президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман. Эти вопросы находятся на их личном контроле. Сейчас мы, кроме комплексного ремонта этой трассы, строим объездную дорогу вдоль города Лозовая. Работы идут по графику - максимальными темпами", - сказала председатель ХОГА Юлия Светличная.

Руководительница области отметила, что дорога на Лозовую станет 4-й большой магистралью региона, которая будет полностью отремонтирована. Уже комплексно восстановлены автодороги к Донецкой, Луганской и Сумской областей.

По информации заместителя начальника по развитию дорог Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляка, пока на дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград выполнено около половины всех запланированных на этот год работ.

"Мы запланировали в этом году, исходя из объема финансирования, полностью восстановить участок в город Лозовая. С учетом работ, выполненных в прошлом и позапрошлом годах, это 107 километров в целом. Еще 5 км отремонтируем за городом Лозовая - в село Ивановка. Кроме того, выполняются ремонты 4 искусственных сооружений (мостов и путепроводов)", - сообщил Сергей Пляка.

Сейчас дорожники выполняют ряд работ на различных участках пути: вкладывают 20-сантиметровую основу, там, где она уже есть, - асфальтируют, обустраивают обочины. Параллельно продолжается фрезерования старого покрытия - уже рядом с Краснопавловка Лозовского района. У самой Лозовой развернулись строительные работы. Здесь за счет Дорожного фонда Харьковской области создают первую за время независимости Украины новую местную дорогу - в объезд города.

"Строительство этой дороги позволит разгрузить движение в Лозовой. Сейчас весь транзитный тяжеловесный транспорт идет по центру города - возле школ, детских садов и т. Интенсивность движения составляет более 3000 автомобилей в сутки, - рассказал директор ГП "Дороги Харьковщины" Игорь Турченко. - Общий участок нового строительства составляет 1,6 км. При этом городом транспорт сейчас проезжает почти на 8 км больше. То есть водители смогут сэкономить время. Сейчас строительные работы выполнены на 35% - отсыпана глина, снятый слой почвы. На следующей неделе подрядчик начнет работы по отсыпке основания из песка и щебня".

Всего, по информации Светличной, в этом году в Харьковской области ремонтные работы проведут на около 100 дорогах - как государственного, так и местного значения.