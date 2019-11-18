В этом году гриппом в Украине могут заболеть почти 7 млн человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лучшая профилактика гриппа - вакцинация

В течение эпидемического сезона 2019/2020 гриппом и ОРВИ переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравохранения Украины Facebook.

В Минздраве отмечают, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.

"Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Лучшее время для вакцинации - накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", - говорится в сообщении.

Особенно важной вакцинация является для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей избежать смертельных последствий болезни.

Ранее сообщалось, что Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредил, что в этом году зимой в Украине будут распространяться четыре вирусы гриппа.

РБК-Украина писало, что в октябре в Украину должны привезти пол миллиона доз вакцин против гриппа. Такой срок обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.