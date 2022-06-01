"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса

Что происходит и о чем рассказывают в прифронтовом Краматорске и окрестных селах – в репортаже РБК-Украина.

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Ежедневно российские войска пытаются пробить линию нашей обороны, чтобы захватить регион и поработить его население под лозунгами "освобождения". Однако местные жители в большинстве своем оккупантов не ждут. Те, кто по разным причинам не смог эвакуироваться, поддерживают ВСУ и верят в победу.

РБК-Украина побывало в Краматорском и Добропольском районах, чтобы рассказать, чем живут украинцы на свободных от рашистов территориях Донбасса.

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Донецкая область. Под Добропольем останавливаемся у магазина. Его владелица Люба исполняет роль и продавщицы. А еще она мама, у которой двое детей и пятеро внуков. Одну из дочерей вывозила из Бердянска, который сейчас оккупирован.

– Когда Вика зашла в наш магазин, то просто начала плакать. Говорит: "Мама, здесь все есть, все продукты", – вспоминает женщина.

Решение об эвакуации семьи Люба приняла быстро: отправила своих в Германию, теперь за них спокойна. Но сама осталась в Донецкой области, говорит, что здесь ее дом и уже никуда не поедет, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и продовольствием.

– В самом селе еще есть какие-то магазины, но в соседних – нет вообще. Как и аптек. Люди уехали, снабжения нет, поэтому так и живем, – рассказала она о ситуации в регионе.

Пока говорим, в магазин зашел военный. Пиксельная форма, чистый украинский язык – наш. От этого спокойнее.

– А есть соль?

– Нет. Есть только пол пачки, рыбу солила, так осталась. Могу отдать.

– Давайте. Сколько должен?

– Нисколько не надо.

– Спасибо.

– Да это вам спасибо.

Что бы ни говорили российские пропагандисты о жажде дончан к "самостоятельности" от Украины, в этом регионе отношение к украинским воинам уважительное и заботливое. Люба, например, хоть и сама переживает откровенно не лучшие времена, бесплатно варит бойцам кофе и отдает дефицитные продукты.

Вообще часть Донецкой области, до которой не добрался "русский мир", выглядит более патриотично, чем та же Полтавская область в центре страны. В какое село не заедешь, там флаги почти на каждом столбе, названия населенных пунктов раскрашены сине-желтыми цветами, а люди разговаривают на украинском.

Даже те, кто до полномасштабной войны общались на русском, сегодня пытаются перейти на государственный.

– У меня плохо получается, но я вот учу украинский язык. Всю жизнь говорила по-русски. Але треба вчити український, треба знати свою мову, – объясняет наша новая знакомая Лариса.

Ее населенный пункт находится прямо под Краматорском. Она живет под постоянной угрозой российских обстрелов, поэтому убеждать ее в том, где свои, а где враги – точно не нужно. Женщина говорит, что над селом вражеские ракеты пролетали, но их сбивали расчеты ПВО. Больше всего, по ее наблюдениям, целят в сам город.

– Мы никогда не думали, что начнется война. А у нас еще есть такие люди, которые жили во времена Первой и Второй мировых войн, то им трудно принять факт, что РФ напала. Но я верю в ВСУ и победу Украины, – говорит Лариса.

Все, у кого есть дети, выехали из села. Она же осталась, потому что нет денег, чтобы переехать в более безопасную область, а еще здесь ее отец, которого не хочет оставлять.

Несмотря на ожесточенные бои и приближение линии фронта, местные не теряют надежды, продолжают сажать огороды, прихорашивать хаты и дворы. Конечно, ждут завершения войны победой, хотя и с тревогой читают новости об обстрелах Краматорска.

Въезжаем в сам город. Детские площадки и парки почти пусты, железнодорожный вокзал закрыт. 8 апреля российские войска ударили по нему ракетой "Точка-У". На тот момент на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. В результате вражеского обстрела погиб 61 человек и 121 получил ранения.

Сейчас в Краматорске солнечно и зелено, местные спокойно ходят по улицам под постоянный вой сирен воздушной тревоги. Они здесь длятся по несколько часов. В это время по пустой улице на скейте "летит" мальчик. Он также игнорирует предупреждения о ракетной опасности.

– Сирена постоянно воет, мы уже дома привыкли. А по этой дороге редко ездят машины, вот я и катаюсь, – объясняет ребенок.

Улицы города и впрямь пусты, в частности, из-за проблемы с топливом. Легче всего встретить людей возле АЗС – там большие очереди автомобилей. Такие же очереди и в магазины. Продавцы говорят, что посетителей много, но торговать почти нечем. Товаров мало, полки по большей части заполнены сигаретами.

Возле одного из магазинов встречаем военных. Две молодые девушки Руслана и Елена, еще не успели университеты закончить, а уже на фронте. Сегодня у них вместо лекций – срочные выезды. Они – боевые медики, которые спасают жизнь воинам. Беседуем с ними о ситуации на фронте, обстановка постоянно меняется, поэтому новости из первых уст сейчас самые ценные, хоть и страшные.

– Была эвакуация раненого, забирали наши медики. Прилетело в "бусик", только девушка успела выпрыгнуть, спасаясь. Но ее расстреляли. Прямо в грудь, – рассказывает Елена об ужасах, которые происходят на Лиманском направлении. Статус медиков, которых должно защищать международное гуманитарное право, оккупантов не волнует – убивают всех.

Это направление сегодня считается одним из самых горячих. По последним данным Генштаба ВСУ, враг закрепляется в Лимане и проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск. Раненых с этого участка фронта везут в Краматорск, городской госпиталь ежедневно принимает около сотни. Руслана и Елена также частые посетители этого медучреждения.

Туда мы и направляемся. По пути встречаем много военных автомобилей. Город стал полностью военным и сегодня считается "тылом", по сравнению с Изюмским и Лиманским направлениями. В госпитале нас встречает местный врач Ирина. Высокая и стройная женщина, которой около 40 лет. Она только что забрала ящики с медикаментами, которые привезли волонтеры. Бинты, перевязки, катеторы – то, что нужно для раненых.

– Ужас, просто ужас..., – все, что женщина может сказать о своей работе в госпитале. Она не вдается в подробности, а бойцы, стоящие рядом, дополнительно не расспрашивают, потому как и сами понимают и постоянно видят своими глазами, что врач вкладывает в эти слова.

– Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети, – говорит Ирина, глядя на Руслану, которой только вчера исполнилось 23 года.

Несмотря на молодой возраст, эта девушка знает, что такое вытаскивать из ада раненых бойцов и что такое потери. Из-за первого – у нее крепкие руки, из-за второго – усталые глаза, но держится девушка бодро, рассказывая истории со службы. В частности, как собирала человеческие останки после прямого попадания снаряда или как раненый военный в панике выпрыгнул через окно из машины, потому что не понимал, что происходит.

– Мы забираем всех кого можем, или что от них остается. Это тяжело, но если я буду постоянно грузиться по этому поводу, то не выдержу. Я просто выполняю свою работу, – говорит девушка, постоянно повторяя: "Все будет хорошо".

Эта фраза объединяет всех украинский военных: "Все будет хорошо" и "Победа за нами". Заряженные уверенностью наших бойцов эти слова упорно повторяют и местные жители. Несмотря на ужасы, которые они видят собственными глазами, и угрозу собственной гибели, они не могут опустить руки. Готовы бороться сколько нужно, чтобы сине-желтые цвета свободы на окружающих столбах и заборах враг не заменил рашистскими символами.