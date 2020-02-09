ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Этнические столкновения в Казахстане: число жертв возросло, тысячи беженцев

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 11:56
Этнические столкновения в Казахстане: число жертв возросло, тысячи беженцев
Фото: столкновения в Казахстане (azattyq.org)

В результате этнических столкновений в Казахстане погибли 10 человек

Число жертв этнических столкновений в Казахстане достигло 10 человек, границу с Киргизией пересекли около 4,5 тыс. беженцев. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

По словам замминистра внутренних дел Алексея Калайчиди, восемь человек погибли во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, еще двое скончались в реанимации. Он также отметил, что в ходе беспорядков в селе Масанчи пострадали пятеро полицейских, трое из них получили огнестрельные ранения.

Кроме того, на фоне столкновений границу с Киргизией перешли около 4500 человек. Основная часть беженцев - женщины, дети и пожилые люди.

Напомним, официальной причиной столкновений является бытовой конфликт. По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, люди погибли в результате действий "провокаторов, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость".

По свидетельствам местных жителей, вечером 7 февраля несколько сотен неместных мужчин приехали в села этнических дунган и атаковали сельчан, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили.

В Украину вернулись двое пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане
Новости Украины Казахстанконфликтстолкновение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь