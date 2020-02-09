Этнические столкновения в Казахстане: число жертв возросло, тысячи беженцев

Фото: столкновения в Казахстане (azattyq.org)

В результате этнических столкновений в Казахстане погибли 10 человек

Число жертв этнических столкновений в Казахстане достигло 10 человек, границу с Киргизией пересекли около 4,5 тыс. беженцев. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

По словам замминистра внутренних дел Алексея Калайчиди, восемь человек погибли во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, еще двое скончались в реанимации. Он также отметил, что в ходе беспорядков в селе Масанчи пострадали пятеро полицейских, трое из них получили огнестрельные ранения.

Кроме того, на фоне столкновений границу с Киргизией перешли около 4500 человек. Основная часть беженцев - женщины, дети и пожилые люди.

Напомним, официальной причиной столкновений является бытовой конфликт. По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, люди погибли в результате действий "провокаторов, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость".

По свидетельствам местных жителей, вечером 7 февраля несколько сотен неместных мужчин приехали в села этнических дунган и атаковали сельчан, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили.