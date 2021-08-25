ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Эстонии ужесточают карантин: названа дата

Новина українською →
Эстония, Среда 25 августа 2021 21:22
В Эстонии ужесточают карантин: названа дата Фото: в Эстонии с 26 августа ужесточают карантинные меры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Эстонии ужесточают карантинные ограничения из-за COVID. Нововведения начнут действовать с четверга, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В частности, в магазинах и общественном транспорте нужно будет носить маски, а в местах общепита, СПА, в ресторанах и кинотеатрах теперь будут требовать COVID-сертификаты.

Так, маски необходимо будет носить в публичных помещениях, где не проверяются COVID-сертификаты, а именно в торговых центрах, небольших магазинах, общественном транспорте, банковских конторах, а также в муниципальных учреждениях.

При этом вакцинация не освобождает от обязательного ношения маски. Однако без масок смогут ходить дети до 12 лет.

"Правило носить маску в этих местах распространяется на всех. Причина такого решения заключается в том, что нет возможности проверять COVID-сертификаты при входе, например, в общественный транспорт. А если в большом торговом центре проверять сертификаты будет один конкретный работник, то другой сотрудник не будет знать, кто вакцинирован, а кто нет", - заявил министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Карантин Коронавирус
NEWS
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий