Еще троим участникам стрельбы в Броварах избрали меры пресечения

Фото: заседание суда (facebook.com/UA.National.Police)

Двоих из них отправили под домашний арест

Суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела о стрельбе в Броварах. Одному из них заочно назначили содержание под стражей.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Facebook.

Также еще двоим назначили домашний арест, поскольку они согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

"По Броварам: только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: одному – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков.

Ранее сообщалось, что уже 20 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу.

Напомним, в минувшую пятницу в Броварах произошла массовая перестрелка, в ходе которой пострадали трое людей. Тогда были задержаны десятки человек, в том числе 23 лицам было объявлено о подозрении.

Позже стало известно, что перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

Кроме того, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах.

Аваков заявлял, что все участники перестрелки в Броварах 29 мая будут сидеть в тюрьме.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора