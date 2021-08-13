ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще одного топ-чиновника Госгеокадастра подозревают в хищении земель

Новина українською →
Черниговская область, Пятница 13 августа 2021 17:53
Еще одного топ-чиновника Госгеокадастра подозревают в хищении земель Фото: СБУ разоблачила чиновницу Госгеокадастра на хищении земель (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины сообщила подозрение топ-чиновнице Госгеокадастра. Ее подозревают в масштабном хищении земель во время управления Госгеокадастром в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, это лицо незаконно подписало ряд приказов, которыми незаконно передало в частную собственность большие земельные участки", - рассказали в службе.

Чиновнице сообщили о подозрении в служебной халатности - ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится расследование для привлечения к ответственности остальных причастных к преступлению.

Напомним, в конце июля СБУ сообщила о подозрении действующему руководителю управление Госгеокадастра в Черниговской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госгеокадастр Служба безопасности Украины Черниговская область
NEWS
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен