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У еще одного нардепа выявили COVID-19

Киев, Четверг 17 сентября 2020 16:32
У еще одного нардепа выявили COVID-19
Фото: Сергей Нагорняк (facebook.com/ze.nagorniak)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом он сообщил РБК-Украина.

Нардеп отметил, что чувствует себя хорошо.

"Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Нагорняк.

Напомним, ранее заражение коронавирусом подтвердили у главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Кроме того, глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

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