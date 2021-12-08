Еще одна группа мигрантов пыталась прорваться в ЕС: всех задержали пограничники

Во вторник, 7 декабря, на участке охраняемой границы в Черемхе группа мигрантов пыталась прорвать забор. Всех беженцев арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter .

35 человек, в основном граждане Ирака, хотели силой пересечь польско-белорусскую границу. При этом, по словам представителя погранслужбы Польши Анны Михальской, как пишет РАР, мигрантам помогали белорусские офицеры. Они бросали камни и куски дерева в польских солдат, ослепляли их лазерами и стробоскопами.

Михальская уточнила, что беженцам удалось пройти на несколько метров за линию границы. После этого всех людей задержали и доставили к линии разграничения.