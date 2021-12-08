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Еще одна группа мигрантов пыталась прорваться в ЕС: всех задержали пограничники

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Польша, Среда 08 декабря 2021 12:22
Еще одна группа мигрантов пыталась прорваться в ЕС: всех задержали пограничники Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 7 декабря, на участке охраняемой границы в Черемхе группа мигрантов пыталась прорвать забор. Всех беженцев арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.

35 человек, в основном граждане Ирака, хотели силой пересечь польско-белорусскую границу. При этом, по словам представителя погранслужбы Польши Анны Михальской, как пишет РАР, мигрантам помогали белорусские офицеры. Они бросали камни и куски дерева в польских солдат, ослепляли их лазерами и стробоскопами.

Михальская уточнила, что беженцам удалось пройти на несколько метров за линию границы. После этого всех людей задержали и доставили к линии разграничения.

Напомним, во вторник, 7 декабря, в лесу недалеко от Ольховки обнаружили тело мужчины с рюкзаком и нигерийским паспортом. Труп нашли польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.

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