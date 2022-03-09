Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным

Президент Владимир Зеленский обратился к российским оккупантам. Он призвал их вернуться домой, пока еще есть возможность спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время видеообращение.

"Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда говорят, что имеете шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме гибели и плена. Мы имеем перехват, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать войну, надо возвращаться к миру, уходите из наших домов, идите к себе", - призвал Зеленский.

Напомним, по данным издания The Times, арктические ветра, которые надвигаются на Украину, превратят российскую технику в 40-тонные морозильники. Оккупанты будут вынуждены покинуть боевые машины, или замерзать в них.

Добавим, по данным СНБО, российская армия практически полностью исчерпала свой потенциал. Это заметно не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.

Отметим, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента РФ "исчерпанной силой в мире". Он заявил, что с российской армией уже покончено и Путин должен это признать.

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