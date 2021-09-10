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Еще две страны ЕС ограничили въезд израильским туристам

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Пятница 10 сентября 2021 21:11
Еще две страны ЕС ограничили въезд израильским туристам Фото: Еще две страны ЕС ограничили въезд израильским туристам (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительства Франции и Швейцарии приняли решение ограничить въезд для жителей Израиля. С 13 сентября в Швейцарию из Израиля смогут въехать только вакцинированные граждане или дети до 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Hayom.

С воскресенья, 12 сентября, во Францию смогут въехать граждане Израиля, которые получили обе прививки от коронавируса. Невакцинированные израильтяне должны будут подавать специальное заявление о разрешении въезда во Францию по важной причине.

Непривитые израильтяне, получившие разрешение на въезд, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета, или результат серологического теста, сделанного не более чем за 48 часов до вылета.

Кроме того, дети, которые не были вакцинированы, в возрасте от 12 до 18 лет по прилету во Францию не смогут посещать кинотеатры, рестораны, спортивные сооружения и любые культурные мероприятия.

Напомним, ранее Швеция, Нидерланды и Португалия запретили въезд на территорию их стран для граждан Израиля.

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Франция Швейцария Израиль
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