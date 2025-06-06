ЄС виділив 30 млн євро на відновлення водопостачання у Кривому Розі
Європейський Союз оголосив про виділення 30 млн євро на відновлення системи водопостачання у Кривому Розі, яка постраждала після підриву Росією греблі Каховської ГЕС у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу представництва ЄС в Україні.
Проєкт, який реалізовуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ), оголосили у другу річницю руйнування греблі Каховської ГЕС.
"Атаки Росії серйозно пошкодили водну інфраструктуру України, залишивши цілі міста під загрозою. Завдяки цьому проєкту ЄС допомагає відновити життєво важливі послуги та зменшити вразливість громад, таких як Кривий Ріг", - заявила керівник відділу з питань відбудови, енергетики, інфраструктури та довкілля представництва ЄС в Україні Жослен Корне.
До катастрофи Кривий Ріг отримував воду з Каховського водосховища. Після його втрати місто залежить від деградованих і недостатніх альтернативних джерел.
Як зазначається у заяві, новий проєкт покращить якість води, зменшить споживання енергії та втрати води в міській водопровідній мережі. У партнерстві з Криворізьким водоканалом та місцевою владою МОМ відремонтує насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність міської водоочисної станції.
У ЄС зазначили, що протягом наступних двох років проєкт принесе користь до 700 тисяч мешканців Кривого Рогу, включно з близько 80 тисячами внутрішньо переміщених осіб.
Підрив Каховської ГЕС
Нагадаємо, 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей, у яких проживали майже 900 тисяч людей.
До того ж майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води.
Як повідомили тоді в "Укргідроенерго", станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
Окрім того, під час повені після підриву загарбниками Каховської ГЕС на окупованій Росією території загинули щонайменше сотні людей.
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