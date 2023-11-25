Європейський Союз виділить Україні 50 мільйонів євро. Ці гроші підуть на ремонт портової інфраструктури.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші "лінії солідарності" і надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури", - написала вона.

ЄС виділить 50 мільйонів євро на ремонт портів в Україні (twitter.com/vonderleyen)

Допомога Україні від ЄС

Наприкінці жовтня Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. А вже в середині листопада стало відомо, що Єврокомісія виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 млн євро підуть на допомогу в Україні, а 10 млн євро - на підтримку українських біженців у Молдові.

При цьому, після вступу до Європейського Союзу, Україна отримає право на отримання 186 млрд євро з бюджету блоку протягом семи років.