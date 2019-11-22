"ЕС" требует создания ВСК по расследованию вмешательства в работу правоохранительных органов

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Также в "ЕС" ожидают личной реакции Зеленского

"Европейская солидарность" требует создания в Верховной раде Украины Временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов требуют объективного расследования. Однако, скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы, и расследовать не остается кому. Следовательно, единственный выход - создать в Верховной раде Временную следственную комиссию с широким представительством всех фракций, в том числе оппозиционных", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "ЕС" требуют на период работы такой комиссии отстранения от должностей фигурантов разговоров, из которых следует "их причастность к организации заказных политических преследований и других незаконных действий".

"Это - руководитель Офиса президента и адвокат Коломойского Андрей Богдан; “на сто процентов свой” генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор ГБР и адъютант Андрея Портнова Роман Труба; заместитель руководителя Офиса президента адвокат Ефремова Андрей Смирнов, руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, и т.д.", - отметили в "ЕС".

Также в "ЕС" ожидают личной реакции Владимира Зеленского и его политической оценки.

"Тем более, что участники разговоров ссылаются на факт совещания в Офисе президента Украины при участии главы государства, где одной из тем была организация политических репрессий против Петра Порошенко. Мы со всей серьезностью отнеслись к обнародованию разговоров господина Трубы на том основании, что 21 сентября он сам публично сообщил об обнаружении в его кабинете оборудования для прослушивания. А 20 ноября во время пресс-конференции Труба фактически не опроверг факта разговоров, избежав внятного ответа на вопросы журналистов. Наконец, содержание разговоров идеально накладывается на календарь реальных событий, - и очевидно, что эти совпадения не случайны. Из записей разговоров прямо следует, что график допросов Петра Порошенко составляется в Офисе президента. Очевидными кажутся следующие правонарушения со стороны фигурантов разговоров, как превышение служебных полномочий, злоупотребление властью, незаконное воздействие на следствие, и тому подобное", - говорится в сообщении.

В "ЕС" требуют немедленного проведения всех необходимых экспертиз с целью прежде всего идентификации голосов.

"В случае саботажа этой инициативы со стороны власти, оставляем за собой право обратиться в соответствующие международные структуры. Мы считаем, что власть и фигуранты разговоров больше, чем кто-либо другой заинтересованы в скорейшем создании комиссии и объективном расследовании этого кассетного скандала", - добавили в политсиле.