ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС сократит импорт нефти и газа из России к концу года на две трети, - еврокомиссар

Новина українською →
Брюссель, Вторник 26 апреля 2022 11:24
ЕС сократит импорт нефти и газа из России к концу года на две трети, - еврокомиссар Фото: комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российской нефти и газа на две трети к концу года. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони напомнил, что полный отказ планируется реализовать к концу 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джентилони изданию Il Messaggero.

Джентилони также сказал, что ЕС сократит свои оценки роста на 2022 год с предыдущей цели в 4%, при этом ЕС собирается опубликовать свой весенний прогноз 16 мая.

Международный валютный фонд на прошлой неделе понизил прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,8% с 3,9% из-за войны между Украиной и Россией.

Но Джентилони сказал, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации, сославшись на "некоторые положительные факторы, унаследованные от второй половины 2021 года", такие как значительно низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.

"Риск стагнации также будет очень сильно зависеть от продолжительности войны", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
DAILY
Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины