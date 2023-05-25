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ЄС розраховує на конструктивну роль Китаю у встановленні миру між РФ та Україною

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Четвер 25 травня 2023 18:04
ЄС розраховує на конструктивну роль Китаю у встановленні миру між РФ та Україною Фото: ЄС розраховує на конструктивну роль Китаю у встановленні миру між РФ та Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз очікує, що Китай відіграватиме конструктивну роль у питанні миру між Україною та Росією.

Про це сказано в заяві Європейської комісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"ЄС очікує, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН гратиме конструктивну роль (...) і нагадає про необхідність поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні Єврокомісії.

При цьому у відомстві зазначили, що такий сценарій можливий лише шляхом безумовного виведення всіх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Позиція Китаю

Зазначимо, що Китай відмовляється підтримувати Україну у війні з Росією, як це зробили країни Заходу. Пекін заявляє, що він дотримуватиметься нейтральної позиції та виступає проти тиску на країну-агресора за допомогою санкцій.

На початку 2023 року КНР оприлюднила свій "мирний план", в якому міститься заклик до переговорів між Києвом та Москвою. Україна та країни Заходу розкритикували таку ініціативу, оскільки вона, наприклад, не передбачає виведення військ країни-агресора з території нашої держави.

При цьому частина країн Європи припускають, що влада Китаю може допомогти завершити війну Росії проти України, оскільки вона має вплив на Москву.

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