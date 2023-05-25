ЄС розраховує на конструктивну роль Китаю у встановленні миру між РФ та Україною
Євросоюз очікує, що Китай відіграватиме конструктивну роль у питанні миру між Україною та Росією.
Про це сказано в заяві Європейської комісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"ЄС очікує, що Китай як постійний член Ради Безпеки ООН гратиме конструктивну роль (...) і нагадає про необхідність поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні Єврокомісії.
При цьому у відомстві зазначили, що такий сценарій можливий лише шляхом безумовного виведення всіх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Позиція Китаю
Зазначимо, що Китай відмовляється підтримувати Україну у війні з Росією, як це зробили країни Заходу. Пекін заявляє, що він дотримуватиметься нейтральної позиції та виступає проти тиску на країну-агресора за допомогою санкцій.
На початку 2023 року КНР оприлюднила свій "мирний план", в якому міститься заклик до переговорів між Києвом та Москвою. Україна та країни Заходу розкритикували таку ініціативу, оскільки вона, наприклад, не передбачає виведення військ країни-агресора з території нашої держави.
При цьому частина країн Європи припускають, що влада Китаю може допомогти завершити війну Росії проти України, оскільки вона має вплив на Москву.
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