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ЕС призывает Иран не смешивать вопросы расследования катастрофы МАУ и конфликт с США

Новости » Политика     17.01.2020 - 21:05
ЕС призывает Иран не смешивать вопросы расследования катастрофы МАУ и конфликт с США
Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

Матти Маасикас добавил, что Евросоюз и в дальнейшем поддерживает ядерную сделку Ирана

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС призвал Иран разделять расследования авиакатастрофы самолета МАУ и эскалацию отношений между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом он сообщил в интервью "Громадському"

По его словам, ядерная сделка Ирана, эскалация отношений между США и Ираном и расследование авиакатастрофы самолета МАУ - отдельные вопросы.

"Иранская ядерная сделка и недавняя эскалация отношений между США и Ираном и расследование (катастрофы МАУ - ред.), которое должно проводиться иранской стороной в полном сотрудничестве - это отдельные вопросы. И ЕС это постоянно подчеркивал, призвал власти Ирана сотрудничать", - сказал он.

Также Маасикас добавил, что Евросоюз и в дальнейшем поддерживает ядерную сделку.

"ЕС уверенно поддерживает эту сделку и сохраняет ее. Это соглашение стоит того, чтобы его сохранить", - заявил посол.

Напомним, накануне в Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы. В МВД сообщали, что по предварительной информации передачу тел планировалось провести до 19 января 2020 года.

После идентификации министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших украинцев.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, набирал высоту, когда в него попали ракеты иранской системы противовоздушной обороны. На третий день после катастрофы официальный Тегеран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.

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