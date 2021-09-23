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ЕС примет решение о бустерной дозе Pfizer в начале октября, - Reuters

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Брюссель, Четверг 23 сентября 2021 14:58
ЕС примет решение о бустерной дозе Pfizer в начале октября, - Reuters Фото: ЕС примет решение о бустерной дозе Pfizer в начале октября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение об использовании бустерной (третьей) дозы вакцины Pfizer. Вопрос обещают решить уже в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Решение EMA о третьей дозе Pfizer ожидается в начале октября", - говорится в сообщении.

Указано, что такой шаг был сделан после того, как Регулятор США поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer для людей старше 65 лет.

Ожидается, что Moderna также представит в EMA данные о своей бустерную дозу вакцины.

В то же время Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что пока нет срочной необходимости вводить бустерные дозы полностью вакцинированных людей.

Однако отметил, что дополнительные дозы могут быть уже должны быть рассмотрены для людей с ослабленной иммунной системой.

В ECDC добавляют, что важнейшие данные о необходимости и безопасности бустеров все еще отсутствуют, отчасти потому, что еще не до конца ясно, как долго вакцины защищают от вируса.

Напомним, что американский медицинский регулятор разрешил массовое применение бустерных доз вакцины Pfizer для людей от 65 лет и лиц со слабым иммунитетом.

Добавим, что в Великобритании начали вводить бустерные прививки от COVID-19 вакцинами Pfizer и Moderna.

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