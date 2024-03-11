У ЄС озвучили заходи щодо активізації української оборонної промисловості

Зміцнення оборонно-промислової бази України стане частиною зобов'язань ЄС щодо безпеки Києва. Цього року проведуть форум та відкриють Офіс оборонних інновацій ЄС.

Про це сказав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

"Нам також необхідно зміцнювати нашу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною та її потужною та інноваційною оборонно-промисловою базою. Відвідавши нещодавно український завод з виробництва дронів, я був дуже вражений", - заявив Боррель.

За його словами, зміцнення української оборонно-промислової бази та допомога їй у тісній співпраці з європейською промисловістю стануть частиною майбутніх зобов'язань ЄС щодо безпеки України.

"Щоб стимулювати цю співпрацю, цього року ми проведемо Форум оборонної промисловості ЄС-Україна та відкриємо у Києві Офіс оборонних інновацій ЄС", - додав він.

Стратегія ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія 5 березня представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС.

Поряд з новою стратегією Єврокомісія запропонувала Європейську програму оборонної промисловості, покликану "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, вжитих у 2023 році та закінчених у 2025 році, до більш структурованого та довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

У Єврокомісії також хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.