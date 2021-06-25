ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЕС отвергли призыв Меркель к переговорам с Путиным

Новина українською →
Брюссель, Пятница 25 июня 2021 04:49
В ЕС отвергли призыв Меркель к переговорам с Путиным Фото: Ангела Меркель, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ангела Меркель потерпела редкое публичное поражение на ее последнем саммите ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение было исключено из окончательного коммюнике после переговоров, заявила Меркель, покидая место проведения саммита в Брюсселе. Дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы наложить вето на этот план.

"Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - заявила Меркель.

Предложение также подверглось публичной критике со стороны Марка Рютте из Нидерландов, который заявил журналистам, что не будет присутствовать на переговорах с Путиным.

Клаус Йоханнис из Румынии сказал, что пока рано говорить о саммите с Россией, а Кая Каллас из Эстонии сказала, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос даже стоит на повестке дня.

Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.

Лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
саммит Ангела Меркель
NEWS
Зеленский подписал санкции против российских банков
Зеленский подписал санкции против российских банков
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ