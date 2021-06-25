В ЕС отвергли призыв Меркель к переговорам с Путиным

Лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ангела Меркель потерпела редкое публичное поражение на ее последнем саммите ЕС.

Предложение было исключено из окончательного коммюнике после переговоров, заявила Меркель, покидая место проведения саммита в Брюсселе. Дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы наложить вето на этот план.

"Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - заявила Меркель.

Предложение также подверглось публичной критике со стороны Марка Рютте из Нидерландов, который заявил журналистам, что не будет присутствовать на переговорах с Путиным.

Клаус Йоханнис из Румынии сказал, что пока рано говорить о саммите с Россией, а Кая Каллас из Эстонии сказала, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос даже стоит на повестке дня.