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В ЕС оштрафовали пять немецких автоконцернов на 875 млн евро: названа причина

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Страсбург, Четверг 08 июля 2021 14:04
В ЕС оштрафовали пять немецких автоконцернов на 875 млн евро: названа причина Фото: в ЕС оштрафовали пять немецких автоконцернов (flick.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Еврокомиссия оштрафовала пять ведущих немецких автопроизводителей. В их число входят BMW, Audi, Porsche.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Все пять компаний оштрафовали на 875 млн евро за картельный сговор. Все пять компаний признали свое участие в картеле и сейчас участвуют в урегулировании этой проблемы.

"Еврокомиссия приняла решение наложить штраф общим объемом в 875 млн евро на пять автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей", - сказала замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Daimler первым предоставил информацию Еврокомиссии о существовании картеля и начал сотрудничать со следствием, поэтому ему предоставили иммунитет от штрафных санкций.

Напомним, Ford стал первым крупнейшим автопроизводителем, анонсировавший полный переход на производство электромобилей в Европе.

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Евросоюз штраф автопроизводство
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