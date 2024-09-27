ЄС не обмежуватиме Україну у використанні коштів від заморожених активів РФ

Європейський союз не планує обмежувати Україну у використанні коштів від заморожених активів Росії. Йдеться про кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, якого цитує Baltic News Network.

Він зазначив, що російські активи, заморожені в європейських країнах, певною мірою слугуватимуть заставою запланованого кредиту Європейської комісії на 35 млрд євро.

Також планується змінити порядок, згідно з яким рішення про продовження заморожування російських активів приймається раз на півроку. За словами Домбровскіса, це могло б відбуватися набагато рідше - раз на три роки, за умови, що країни ЄС зможуть домовитися про це. Проте очікується, що Угорщина може виступити проти.

Домбровскіс наголосив, що за рішенням G7 російські активи мають залишатися замороженими, доки Росія не виплатить репарації Україні.

Відповідаючи на питання, як Україні дозволять витратити 35 млрд євро кредиту, віцепрезидент Єврокомісії відповів, що за ці гроші Україна зможе покрити свої загальні бюджетні потреби. Він не передбачає встановлення якихось конкретних обмежень на використання кредиту.

Домбровскіс тако ж сказав, що загальний розмір заморожених російських активів у Європі може перевищувати 200 млрд євро.