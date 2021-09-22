ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС исключит две страны из списка рекомендованных для путешествий

Новина українською →
Брюссель, Среда 22 сентября 2021 13:52
ЕС исключит две страны из списка рекомендованных для путешествий Фото: ЕС исключит две страны из списка рекомендованных для путешествий (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз исключит две страны из списка безопасных направлений для путешествий в связи с коронавирусом. Речь идет о Боснии и Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"ЕС исключит Боснию и Молдову из рекомендованного списка третьих стран, для которых должны быть сняты ограничения на поездки в ЕС, в связи с ростом количества заражений коронавирусом", - написал журналист.

По его словам, список будет обновлен позже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Молдова Босния и Герцеговина Коронавирус
NEWS
"Желтая" зона по-новому. Как изменятся правила карантина уже завтра
"Желтая" зона по-новому. Как изменятся правила карантина уже завтра
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову