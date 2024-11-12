ЄС готує 15-й пакет санкцій проти Росії: EUobserver дізналося, кого можуть торкнутися заходи

Європейський союз готує 15-й раунд санкцій проти Росії. 27 країн-членів ЄС почали направляти свої пропозиції до Єврокомісії в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Це перший етап процедури, за яким підуть зустрічі комісії з дипломатами ЄС і обговорення тексту санкцій у Раді ЄС.

ЄС прагне посилити заходи до річниці війни, яка налічує 1000 днів 19 листопада, хоча дипломати вважають, що реальніше ввести санкції до третьої річниці 24 лютого 2025 року.

Польща і країни Балтії наполягають на забороні імпорту російського скрапленого газу та обмеженні ядерних угод, а країни Скандинавії - на боротьбі з "тіньовим флотом" російських танкерів, що обходять санкції на нафту.

Також санкції можуть торкнутися постачання заборонених технологій, оскільки Росія потребує іноземних мікросхем та інших компонентів. Це може призвести до посилення контролю за китайськими, індійськими та турецькими компаніями, які можуть опинитися в "сірому списку" ЄС. Експортери технологій з ЄС також можуть почати направляти продукцію в Центральну Азію, звідки вона реекспортується в Росію.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що обхід санкцій коштує Україні людських життів: у жовтні проти країни використали понад 2000 "Шахедів", оснащених мікрочіпами та деталями, що надійшли в Росію з-за кордону.

Україна також закликає ЄС розширити заборони на російські нафтопродукти, метали та хімікати, а також додати до чорного списку російських олігархів, пропагандистів і представників Російської православної церкви, які підтримують війну.