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ЄС додатково виділить від 300 до 500 млн євро виробникам боєприпасів для України

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Україна, Четвер 23 березня 2023 13:56
ЄС додатково виділить від 300 до 500 млн євро виробникам боєприпасів для України Фото: єврокомісар Тьєррі Бретон (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз планує витратити від 300 млн. євро до 500 млн. євро на підтримку виробників боєприпасів з бюджету блоку.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ці кошти виділяються понад 2 млрд євро, погоджених міністрами закордонних справ та оборони раніше цього тижня для забезпечення України снарядами протягом наступного року.

Бретон визнав можливе вузьке місце у виробництві пороху. "Це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим", - сказав Бретон, додавши, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу на саміті 23 березня схвалять план збільшення постачання артилерійських снарядів Україні.

План передбачає виділення 1 млрд євро на швидке постачання снарядів і, можливо, ракет із існуючих запасів та ще 1 млрд євро на спільні замовлення країн ЄС на додаткові снаряди.

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