ЕС и Британия призвали отпустить всех задержанных на митингах в России

Фото: задержания в России (t me fontankaspb)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил применение силы в отношении участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции прошли в сотни российских городах.

Об этом Боррель написал в своем Twitter.

Он выразил сожаление в связи с массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также осудил насилие в отношении мирных протестующих и журналистов".

"Мы призываем правительство РФ уважать свои международные обязательства в отношении прав человека в рамках Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций", - написал Рааб в Twitter.

Напомним, Госдеп США осудил насилие на протестах в России и призвал освободить всех задержанных.

Берлине, столице Германии, состоялся марш в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Он стал одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в городе.