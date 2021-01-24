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ЕС и Британия призвали отпустить всех задержанных на митингах в России

Воскресенье 24 января 2021 04:53
ЕС и Британия призвали отпустить всех задержанных на митингах в России
Фото: задержания в России (t me fontankaspb)
Автор: Инна Собора

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил применение силы в отношении участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции прошли в сотни российских городах.

Об этом Боррель написал в своем Twitter.

Он выразил сожаление в связи с массовыми задержаниями, непропорциональным применением силы, отключением интернета и телефонной связи.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также осудил насилие в отношении мирных протестующих и журналистов".

"Мы призываем правительство РФ уважать свои международные обязательства в отношении прав человека в рамках Совета Европы и ОБСЕ и отпустить граждан, задержанных в ходе мирных демонстраций", - написал Рааб в Twitter.

Напомним, Госдеп США осудил насилие на протестах в России и призвал освободить всех задержанных.

Берлине, столице Германии, состоялся марш в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Он стал одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в городе.

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