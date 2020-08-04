У Ермака рассказали, как готовят нардепов "Слуги народа" к телеэфирам

Фото: Михаил Подоляк (facebook.com/mpodolyak2)

Советник Ермака подтвердил, что готовит тезисы для спикеров от власти

Нардепов-спикеров от "Слуги народа" к телеэфирам готовит советник по антикризисным коммуникациям председателя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк. Сам он такую подготовку называет модерацией.

Об этом Подоляк заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, он лично получает всю информацию и нарабатывает тезисы для нардепов.

"…"темники" их любят называть. Нет, на самом деле это тезисы, которые в краткой форме излагают", - отметил Подоляк и добавил, что рассылает их по телефону.

Он также рассказал, что проводит личные встречи с нардепами на актуальную тему, которая будет обсуждаться в эфире.

"Он (человек, - ред.) приходит и говорит - и я вижу, в чем у него есть проблема. Что он понимает, чего он не понимает, и тогда я пытаюсь ему подсказать. Если ты видишь, что человек не потянет обсуждение об энергетике, о конфликте двух олигархов с государством - как ты его отправишь? Чтобы что? Чтобы он про собак сказал: продавайте собак и платите за электроэнергию или там за что там платить надо?", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что готовит к эфирам "всех", но отказался называть конкретные имена. Он также заявил, что не работает с Ириной Верещук, которая стала кандидатом на пост мэра Киева.

Подоляк добавил, что не работает и с нардепом Николаем Тищенко, поскольку он не является спикером, который комментирует "глобальные темы".

Напомним, Подоляк в интервью РБК-Украина заявил, что не видит причин для досрочного прекращения полномочий парламента нынешнего созыва, считая его "явно работоспособным".