Ермак встретился с главным исследователем "Холокоста от пуль"

Об этом сообщили на официальном сайте президента.

В частности, Ермак поблагодарил за деятельность святого отца в области исследования Холокоста и за то, что в период пандемии посетил Украину для участия в мероприятиях, связанных с Бабьим Яром.

По его словам, для президента Владимира Зеленского этот проект является чрезвычайно важным как напоминание, что подобная трагедия никогда не должна повториться.

Кроме этого, руководитель Офиса президента пригласил Дебуа присоединиться к работе над почитанием памяти Холокоста в Украине.

"Для Украины очень важно ваше участие в деятельности по увековечению памяти Холокоста, который вы исследуете, и Бабьего Яра как символа "Холокоста от пуль". Приглашаем вас присоединиться к нашей работе", - добавил Андрей Ермак.