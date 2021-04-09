Ермак встретился с главным исследователем "Холокоста от пуль"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с президентом гуманитарной организации "Яхад - ин Унум", отцом Патриком Дебуа.
Об этом сообщили на официальном сайте президента.
В частности, Ермак поблагодарил за деятельность святого отца в области исследования Холокоста и за то, что в период пандемии посетил Украину для участия в мероприятиях, связанных с Бабьим Яром.
По его словам, для президента Владимира Зеленского этот проект является чрезвычайно важным как напоминание, что подобная трагедия никогда не должна повториться.
Кроме этого, руководитель Офиса президента пригласил Дебуа присоединиться к работе над почитанием памяти Холокоста в Украине.
"Для Украины очень важно ваше участие в деятельности по увековечению памяти Холокоста, который вы исследуете, и Бабьего Яра как символа "Холокоста от пуль". Приглашаем вас присоединиться к нашей работе", - добавил Андрей Ермак.
Напомним, французский римско-католический священник Патрик Дебуа является основателем международной гуманитарной организации "Яхад-Ин Унум", которая с 2004-го года занимается выявлением и исследованием мест захоронений жертв Холокоста на территории бывшего Советского Союза.
По мнению украинского историка, кандидата исторических наук Василя Расевича, Патрик Дебуа стал главным инициатором возрождения памяти о жертвах Холокоста на территории Восточной Европы.
Отец Патрик Дебуа является автором книги "Холокост от пуль", которую написал по результатам многолетних экспедиций по Украине.
В своей работе, он впервые задокументировал убийство 1,5 миллиона евреев в Украине во время Второй мировой войны, основываясь на документах военного времени, интервью с местными жителями и современной криминалистической практики.