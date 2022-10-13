Єрмак обговорив з керівником кабінету президента Єврокомісії підтримку відновлення України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Сторони обговорили питання фінансової підтримки відбудови України та макрофінансової допомоги нашій державі.

Єрмак подякував за початок реалізації другої частини програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 5 млрд євро із загального пакету обсягом 9 млрд євро.

За його словами, для України надзвичайно важливо отримати ці кошти у максимально стислі строки. Також уже зараз потрібно планувати нову масштабну макрофінансову допомогу від Євросоюзу на 2023 рік.

Він нагадав, що за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві на розгляд партнерів із ЄС був переданий проект закону про створення Фонду відновлення України.

"Ми запропонували, щоб у спостережній раді цього Фонду були наші міжнародні партнери, представники організацій і фінансових інституцій, які точно в цьому братимуть участь", - сказав він.

Керівник ОП також запропонував визначити у Єврокомісії контактну особу для комунікації щодо відбудови нашої країни та підрозділ, що забезпечуватиме роботу "Платформи відновлення України", створення якої ініціювала Єврокомісія. З українського боку заплановано створити спеціальну робочу групу.

Єрмак висловив сподівання, що міжнародна конференція з питань відбудови нашої країни, що відбудеться в Берліні 25 жовтня, дасть необхідний поштовх для запуску "Платформи відновлення України".

Крім того, співрозмовники обговорили питання дієвості та посилення санкційної політики щодо РФ. За його словами, міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола) завершує підготовку двох документів з рекомендаціями щодо нових санкцій.