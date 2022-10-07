Єрмак обговорив із головою оборонного комітету Бундестагу посилення допомоги Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із головою комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн необхідність максимально жорсткої міжнародної реакції на незаконні спроби Росії анексувати українські території, а також посилення оборонної допомоги Україні з боку Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зазначається, що Єрмак поінформував главу комітету Бундестагу про ситуацію на фронті та подякував за рішучу підтримку України в умовах російської агресії.

"Важливим стало різке засудження головою оборонного комітету Бундестагу цинічного російського фарсу з псевдореферендумами та рішеннями про спроби приєднання територій України, які є нікчемними з міжнародно-правового погляду та не матимуть жодного впливу на повне відновлення територіальної цілісності нашої держави", - зауважили в ОП.

Під час зустрічі сторони відзначили схвалення Євросоюзом восьмого пакета санкцій і погодилися з необхідністю нарощування санкційного тиску на Росію, а також її повної міжнародної ізоляції.

Співрозмовники також зупинилися на оборонній взаємодії України та Німеччини. Єрмак подякував представниці Бундестагу за чітку позицію на користь надання Україні важкого озброєння, включно з бойовими машинами піхоти Murder і танками Leopard, задля зміцнення потенціалу ЗСУ у протистоянні повномасштабному російському вторгненню, а також систем протиповітряної оборони для захисту від ракетного терору РФ.

Сторони констатували, що "з метою реалізації своїх реваншистських планів у Європі та світі росія використовує всі можливі інструменти, вдаючись до енергетичного, ядерного, радіаційного та інших форм шантажу". Як приклад було наведене збройне захоплення та спроба привласнення Росією Запорізької АЕС, що загрожує катастрофою планетарного масштабу.

Співрозмовники обговорили й питання практичних механізмів міжпарламентської співпраці України та Німеччини, зокрема по лінії оборонних комітетів.