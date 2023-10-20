Епіцентр став переможцем міжнародного конкурсу у сфері сталого розвитку
Епіцентр отримала нагороду за проект "Екосистема майбутнього", який передбачає облаштування сонячними панелями усіх торгових центрів компанії задля зменшення викидів CO2 та скорочення споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Загалом на конкурс подано 160 кейсів з 12 країн світу. Цьогоріч увага міжнародного журі була сфокусована на проекти, спрямовані на підтримку України під час повномасштабного вторгнення, а також інші найкращі практики сталого розвитку, що можуть стати прикладом для майбутнього відновлення.
Нагороду, що символізує єднання бізнесу, громадського сектору та держави, вручила Олена Фроляк, амбасадор екологічного напряму ГД ООН в Україні.
"Мережа ТЦ "Епіцентр" - перший український ритейлер, що масштабно встановлює сонячні електростанції для потреб бізнесу. Попри війну та інші виклики, які постають на шляху розвитку, у 2023 році на дахах пʼяти торгових центрів Києва та Вінниці в рекордні 45 днів вже встановлено понад 10 000 сонячних панелей, які вже закумулювали 2 650 000 кВт сонячної енергії. Їх робота дозволить запобігти забрудненню атмосфери викидами CO2 до 2 млн тонн/рік, а загальна потужність до 6000 кВт, що дорівнює понад 1 млн лампочок по 5 Вт. Вже зараз встановлені сонячні панелі покривають майже 40 % потреб торгових центрів. У перспективі – обладнати сонячними панелями всі ТЦ та інші підприємства групи компаній "Епіцентр", - зазначили в компанії.
За підрахунками експертів, встановлення планового об’єму СЕС на дахах ТЦ "Епіцентр" надасть можливість скоротити видобуток, споживання та транспортування 244 929 т вугілля/рік або зменшити щорічну вирубку лісів на 43 727 400 дерев.
Також Епіцентр планує стати партнером та драйвером у відновленні України, взяти активну участь у повоєнній відбудові інфраструктури громад, гуманітарному розмінуванні та декарбонізації - зменшенні викидів та перехід на відновлювані джерела енергії.
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