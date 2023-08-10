Епіцентр активності росіян на фронті: ворог активізувався на Куп'янському напрямку

Основні зусилля російської армії зосереджені на Куп'янському напрямку. Ворог намагається захопити висоти, чи навіть вийти до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Нацгвардії Руслана Музичука під час телемарафону.

"Зараз епіцентром бойових дій, де ворог сконцентровує головні зусилля, залишається Куп'янський напрямок", - сказав він.

За його словами, та кількість сил і засобів ворога і його активізація за останній час спрямована на намагання переломити ситуацію на цій ділянці фронту.

"Зокрема, сюди були заведені десантно-штурмові підрозділи, посилилися вони й танковими підрозділами, які за підтримки авіації та артилерії намагаються чинити спробу штурми на наші позиції", - повідомив Музичук.

Він розповів, що противник намагається розширити свій фронт наступу та покращити своє тактичне положення. Зокрема, й вийти на вигідні географічні ділянки. Такі як висоти та природні бар'єри, як-от річки.

"Ми бачимо також, що ворог активно застосовує авіацію. Протягом останніх тижнів щодоби відбувається понад 50 авіаційних обстрілів, а в деколи і понад 80. І все це спрямовано для того, щоб підтягувати резерви українських сил на цей напрямок", - сказав Музичук.

За його словами, однією з цілей ворога на Куп'янському напрямку може бути безпосередньо вихід до Куп'янська.

Куп'янський напрямок

Куп'янськ Харківської області було звільнено у вересні 2022 року під час операції ЗСУ. Наразі російські війська ведуть наступ на цьому напрямі. Ворог помітно посилив обстріл населених пунктів, наближених до лінії фронту, і продовжує терор цивільного населення, у тому числі використовуючи авіаудари.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, протягом минулого тижня російські війська намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.